Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру в Таллінні

Матч тривав 1 годину 10 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок обіграли Белінду Бенчич зі Швейцарії та бельгійку Кірстен Фліпкенс у 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Таллінні.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Tallinn Open - WTA 250

Таллінн, Естонія

$251,750

Парний розряд, Чвертьфінал

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Белінда Бенчич/Кірстен Фліпкенс (Швейцарія/Бельгія) 6:3, 6:2

Наступні суперниці сестер Кіченок визначаться за підсумками матчу Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс (Велика Британія) - Ульрікке Ейкері/Тереза ​​Міхалікова (Норвегія/Словаччина).