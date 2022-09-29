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Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру в Таллінні

Сьогодні 17:22 197 0
Матч тривав 1 годину 10 хвилин
Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру в Таллінні
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок обіграли Белінду Бенчич зі Швейцарії та бельгійку Кірстен Фліпкенс у 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Таллінні.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Tallinn Open - WTA 250
Таллінн, Естонія
$251,750
Парний розряд, Чвертьфінал

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Белінда Бенчич/Кірстен Фліпкенс (Швейцарія/Бельгія) 6:3, 6:2

Наступні суперниці сестер Кіченок визначаться за підсумками матчу Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс (Велика Британія) - Ульрікке Ейкері/Тереза ​​Міхалікова (Норвегія/Словаччина).

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