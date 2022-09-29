Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру в Таллінні

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок обіграли Белінду Бенчич зі Швейцарії та бельгійку Кірстен Фліпкенс у 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Таллінні.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Tallinn Open - WTA 250
Таллінн, Естонія
$251,750
Парний розряд, Чвертьфінал
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Белінда Бенчич/Кірстен Фліпкенс (Швейцарія/Бельгія) 6:3, 6:2
Наступні суперниці сестер Кіченок визначаться за підсумками матчу Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс (Велика Британія) - Ульрікке Ейкері/Тереза Міхалікова (Норвегія/Словаччина).