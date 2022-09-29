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Збірна України з пляжного тенісу вперше виступить на чемпіонаті Європи

Сьогодні 12:37 160 0
У Греції стартує чемпіонат Європи з пляжного тенісу
Збірна України з пляжного тенісу вперше виступить на чемпіонаті Європи

Джерело - btu.org.ua.

Збірна України з пляжного тенісу вперше буде представлена на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Змагання відбудуться з 29 вересня по 2 жовтня на грецькому острові Кріт. Європейський чемпіонат проводиться щорічно з 2008 року (крім 2020-го).

До складу української збірної увійшли Дмитро Гирич, Богдан Гирич, Богдан Левчук, Михайло Радченко, Катерина Єгорейченко, Олена Кирпот, Влада Філінська, Аліна Єрошенко. Капітан - Сергій Синичкін.

За результатами жеребкування українські пари отримали таких суперників:

Перше коло
Богдан Левчук/Михайло Радченко - Юм Адів/Сагі Таль (Ізраїль)
Друге коло
Богдан Гирич / Дмитро Гирич - Мікеле Капеллетті / Маттіа Спото (Італія, 1-й номер посіву)
Влада Філінська/Аліна Єрошенко - Лола Барро/Магалі Гарньє (Франція, 6)
Олена Кирпот/Катерина Єгорейченко (11) - Моніка Качанова/Міхаела Макгвайр (Словаччина).

Турнір розпочнеться 29 вересня.

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