Володько з перемоги розпочала турнір ITF W25 у Ньюпорт-Біч

Володько перемогла Робін Андерсон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (438) у першому колі основної сітки перемогла Робін Андерсон (154) зі США на турнірі ITF W25 у Ньюпорт-Біч.

Матч тривав майже дві години. Українка двічі подала навиліт, припустилася 23 подвійних помилок, програла чотири гейми на своїй подачі та реалізувала 6 із 9 зароблених брейк-пойнтів.

Перемога над 154-ю ракеткою світу стала для Володько найрейтинговішою в одиночному розряді з січня цього року, коли вона завдала поразки 140-й ракетці світу Анні-Лені Фрідсам у кваліфікації турніру WTA 500 в Аделаїді. У

ITF W25

Ньюпорт-Біч, США

Перше коло, 29 вересня

Катерина Володько (Україна) - Робін Андерсон (США) 6:1, 1:6, 6:2

Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.