Сестри Кіченок з перемоги стартували на турніру WTA 250 у Таллінні

Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок перемогли Ізабеллу Хаверлаг із Нідерландів та Прартханою Тхомбаре з Індії на старті парного турніру WTA 250 в Таллінні.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Українки виконали 1 подачу навиліт та припустилися 2 подвійних помилок..

У наступному колі українки зустрінуться з дуетом Белінда Бенчіч з Швейцарії та Кірстен Фліпкенс з Бельгії.

Tallinn Open - WTA 250

Таллінн, Естонія

Хард

Призовий фонд - $251,750

Перший раунд, 28 вересня

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) – Ізабелла Хаверлаг (Нідерланди) / Прартхана Тхомбаре Індія) 6:3, 6:4

Раніше Костюк перемогла Перу.