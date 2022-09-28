Сестри Кіченок з перемоги стартували на турніру WTA 250 у Таллінні

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок перемогли Ізабеллу Хаверлаг із Нідерландів та Прартханою Тхомбаре з Індії на старті парного турніру WTA 250 в Таллінні.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Українки виконали 1 подачу навиліт та припустилися 2 подвійних помилок..
У наступному колі українки зустрінуться з дуетом Белінда Бенчіч з Швейцарії та Кірстен Фліпкенс з Бельгії.
Tallinn Open - WTA 250
Таллінн, Естонія
Хард
Призовий фонд - $251,750
Перший раунд, 28 вересня
Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) – Ізабелла Хаверлаг (Нідерланди) / Прартхана Тхомбаре Індія) 6:3, 6:4
Раніше Костюк перемогла Перу.