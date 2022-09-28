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Молчанов - у чвертьфіналі парного турніру ATP у Тель-Авіві

Сьогодні 16:10 145 0
Молчанов - у чвертьфіналі парного турніру ATP у Тель-Авіві
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України у парному розряді Денис Молчанов успішно стартував на турнірі ATP у Тель-Авіві.

Денис разом із Франко Шкугором з Хорватії обіграв дует Марко Бортолотті/Серхіо Мартос Горнес (Італія/Іспанія).

Матч тривав 1 годину 29 хвилин. Українсько-хорватська пара п'ять разів подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок, програла два гейми на своїй подачі і зробила стільки ж брейків.

Tel Aviv Watergen Open - ATP 250

Тель-Авів, Ізраїль

Хард (зал)

Призовий фонд -  $949,475

Перше коло

Денис Молчанов / Франко Шкугор - Марко Бортолотті / Серхіо Мартос Горнес 7:5, 3:6, 10:4

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