Визначилась суперниця Костюк на турнірі у Таллінні

Українка зіграє проти Барбори Крейчикової

Джерело - Чемпіон.

Суперницею української тенісистки Марти Костюк у 1/8 фіналу турніру WTA250 в Естонії буде Барбора Крейчикова (27).

Чеська тенісистка у 1/16 фіналу у двох сетах обіграла Айлу Томлянович.

Крейчикова поступилась Костюк у червні на трав'яному турнірі WTA 500 в Істборні У 2018 році українка також виявилася сильнішою за Крейчикову у фіналі кваліфікації на Australian Open.

Tallinn Open - WTA 250

Таллінн, Естонія

Хард

Призовий фонд - $251,750

Перший раунд, 26 вересня

Барбора Крейчикова - Айла Томлянович 6:1, 7:6(3)

Раніше Костюк перемогла Перу на старті турніру в Таллінні.