Визначилась суперниця Костюк на турнірі у Таллінні

Джерело - Чемпіон.
Суперницею української тенісистки Марти Костюк у 1/8 фіналу турніру WTA250 в Естонії буде Барбора Крейчикова (27).
Чеська тенісистка у 1/16 фіналу у двох сетах обіграла Айлу Томлянович.
Крейчикова поступилась Костюк у червні на трав'яному турнірі WTA 500 в Істборні У 2018 році українка також виявилася сильнішою за Крейчикову у фіналі кваліфікації на Australian Open.
Tallinn Open - WTA 250
Таллінн, Естонія
Хард
Призовий фонд - $251,750
Перший раунд, 26 вересня
Барбора Крейчикова - Айла Томлянович 6:1, 7:6(3)
Раніше Костюк перемогла Перу на старті турніру в Таллінні.