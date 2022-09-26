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Визначилась суперниця Костюк на турнірі у Таллінні

Сьогодні 18:53 134 0
Українка зіграє проти Барбори Крейчикової
Визначилась суперниця Костюк на турнірі у Таллінні
#Марта Костюк, #Барбора Крейчикова

Джерело - Чемпіон.

Суперницею української тенісистки Марти Костюк у 1/8 фіналу турніру WTA250 в Естонії буде Барбора Крейчикова (27).

Чеська тенісистка у 1/16 фіналу у двох сетах обіграла Айлу Томлянович. 

Крейчикова поступилась Костюк у червні на трав'яному турнірі WTA 500 в Істборні У 2018 році українка також виявилася сильнішою за Крейчикову у фіналі кваліфікації на Australian Open.

Tallinn Open - WTA 250
Таллінн, Естонія
Хард
Призовий фонд - $251,750
Перший раунд, 26 вересня

Барбора Крейчикова - Айла Томлянович 6:1, 7:6(3)

Раніше Костюк перемогла Перу на старті турніру в Таллінні.

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