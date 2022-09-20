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Українського тенісиста Каленіченка дискваліфікували на 3,5 роки

Вчора 22:51 172 0
Дискваліфікація почала діяти з 9 листопада 2021 року
Українського тенісиста Каленіченка дискваліфікували на 3,5 роки

Джерело - ITF.

Українського тенісиста Данила Каленіченка дискваліфікували на 3 роки і 6 місяців за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє ITF.

Дискваліфікація почала діяти з 9 листопада 2021 року. Саме цього дня 28-річний тенісист здав зразок сечі під час участі в турнірі ATP Challenger, який проходив у Братиславі.

В аналізі було виявлено метаболіт LGD-4033 (лігандрол), який входить до списку заборонених WADA речовин.

Каленіченко заперечив навмисне вживання, але пояснив, що йому не вдалося встановити джерело метаболіту LGD-4033, знайденого в його зразку.

Його дискваліфікація закінчиться 9 травня 2025 року.

Нагадаємо, українця Можарова відсторонено за провал тесту на допінг після дебюту на турнірі UFC.

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