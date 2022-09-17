Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Вчора 16:15 28352 2
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ
Сьогодні 21:25 1136
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 17:36 5251
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Сьогодні 11:39 1128
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Сьогодні 08:21 14291 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:12 1184
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Сьогодні 08:08 839 2
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:28 19066
Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі
Вчора 22:37 642
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 20:47 9532
Прямі трансляції

ATP оголосила про реорганізацію змагань Challenger Tour

Сьогодні 22:37 146 0
ATP оголосила про реорганізацію змагань Challenger Tour

Джерело - btu.org.uа.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оголосила про зміни, які спрямовані на реорганізацію змагання Challenger Tour.

З січня 2023 року, зокрема, значно підвищиться призові фонди, оптимізовано календар. Поступово буде скасовано змагальні категорії Challenger 90 та 110, загальна кількість скоротиться з шести до чотирьох. Починаючи з 2023 року, основними категоріями будуть: Challenger 50, Challenger 75, Challenger 100 та Challenger 125.

ATP також запровадить три нові преміум-турніри Challenger 175 із призовим фондом $220 000, які проходитимуть у другий тиждень турнірів ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі, Римі та Мадриді.

Загальний призовий фонд Challenger Tour зросте з $13,2 млн у 2022 році до рекордних $21,1 млн. у 2023-го. Це включає значне збільшення призових на турнірах Challenger 100 (з $106 240 до $130 000) та Challenger 75 (з $53 120 до $80 000).

2023 року в рамках Challenger Tour буде проведено рекордну за увесь час кількість змагань (195) порівняно зі 183-ма у 2022-го.

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції 14291 1
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ 1136
Уперше в Україні футбол світового рівня коментуватиме жінка Уперше в Україні футбол світового рівня коментуватиме жінка 1315
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу 5251
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 1184
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй 1128
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21483
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 25857
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 33647
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1009
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26032
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17782 1