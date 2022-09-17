ATP оголосила про реорганізацію змагань Challenger Tour

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оголосила про зміни, які спрямовані на реорганізацію змагання Challenger Tour.

З січня 2023 року, зокрема, значно підвищиться призові фонди, оптимізовано календар. Поступово буде скасовано змагальні категорії Challenger 90 та 110, загальна кількість скоротиться з шести до чотирьох. Починаючи з 2023 року, основними категоріями будуть: Challenger 50, Challenger 75, Challenger 100 та Challenger 125.

ATP також запровадить три нові преміум-турніри Challenger 175 із призовим фондом $220 000, які проходитимуть у другий тиждень турнірів ATP Masters 1000 в Індіан-Веллсі, Римі та Мадриді.

Загальний призовий фонд Challenger Tour зросте з $13,2 млн у 2022 році до рекордних $21,1 млн. у 2023-го. Це включає значне збільшення призових на турнірах Challenger 100 (з $106 240 до $130 000) та Challenger 75 (з $53 120 до $80 000).

2023 року в рамках Challenger Tour буде проведено рекордну за увесь час кількість змагань (195) порівняно зі 183-ма у 2022-го.