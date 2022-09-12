Джерело - Чемпіон.
Іспанець Карлос Алькарас переміг норвежця Каспера Рууда у фіналі US Open
Матч тривав 3 години 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3.
Алькарас виконав 14 подач навиліт та припустився 3 подвійних помилок.
US Open
Призовий фонд - $60 000 000
Відкриті корти, хард
Одиночний розряд
Фінал
11 вересня
Карлос Алькарас - Каспер Рууд 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3
Карлос виграв перший Великий шолом у кар’єрі. Тепер він очолить рейтинг ATP.
Раніше Свьонтек перемогла Жабер у фіналі US Open.