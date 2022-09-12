Іспанець очолить рейтинг ATP

Джерело - Чемпіон.

Іспанець Карлос Алькарас переміг норвежця Каспера Рууда у фіналі US Open

Матч тривав 3 години 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3.

Алькарас виконав 14 подач навиліт та припустився 3 подвійних помилок.

US Open

Призовий фонд - $60 000 000

Відкриті корти, хард

Одиночний розряд

Фінал

11 вересня

Карлос Алькарас - Каспер Рууд 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3

Карлос виграв перший Великий шолом у кар’єрі. Тепер він очолить рейтинг ATP.

Раніше Свьонтек перемогла Жабер у фіналі US Open.