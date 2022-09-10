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Рууд зіграє проти Алькараса у фіналі US Open-2022

Сьогодні 09:09 352 0
Стали відомі фіналісти Відкритого чемпіонату США
Рууд зіграє проти Алькараса у фіналі US Open-2022
#Алькарас, #Рууд

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті США відбулися півфінальні матчі у чоловіків.

Каспер Рууд (7) обіграв Карена Хачанова (31). Карлос Алькарас (4) виграв у Френсіса Тіафу (26).

Рууд та Алькарас проведуть третю очну зустріч. Іспанський тенісист виграв в обох матчах проти норвежця: у попередньому сезоні Карлос переміг Каспера у чвертьфіналі ґрунтового турніру у Марбельї, а цього року – у фіналі Мастерса у Маямі. Переможець фінального матчу на US Open наступного понеділка підніметься на перший рядок світового рейтингу.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $24,443,600
Півфінал, 09 вересня

Каспер Рууд (Норвегія) - Карен Хачанов 7:6, 6:2, 5:7, 6:2

Карлос Алькарас (Іспанія) – Френсіс Тіафу (США) - 6:7, 6:3, 6:1,6:7, 6:3

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