Збірна України назвала склад на матч Кубка Девіса проти Угорщини

Джерело - utf.tennis.
Став відомий склад української команди на матч Кубку Девіса проти Угорщини, що відбудеться у Литві.
Про це повідомляє ФТУ.
Склад збірної України:
Владислав Орлов (532)
В'ячеслав Бєлінський (603)
Ілля Білобородько (652)
Владислав Манафов (148 ATP парний)
Капітан: Андрій Медведєв.
Україна та Угорщина зіграють 15-16 вересня у клубі SEB Arena (Вільнюс). Переможець зустрічі проб'ється до Кваліфікації, команда, яка програла, знову буде змушена боротися за збереження місця в Першій Світовій групі.