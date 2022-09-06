Збірна України назвала склад на матч Кубка Девіса проти Угорщини

Матч відбудеться 15-16 вересня у Литві.

Став відомий склад української команди на матч Кубку Девіса проти Угорщини, що відбудеться у Литві.

Про це повідомляє ФТУ.

Склад збірної України:

Владислав Орлов (532)

В'ячеслав Бєлінський (603)

Ілля Білобородько (652)

Владислав Манафов (148 ATP парний)

Капітан: Андрій Медведєв.

Україна та Угорщина зіграють 15-16 вересня у клубі SEB Arena (Вільнюс). Переможець зустрічі проб'ється до Кваліфікації, команда, яка програла, знову буде змушена боротися за збереження місця в Першій Світовій групі.