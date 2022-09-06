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Кіченок і Остапенко програли в 1/8 фіналу парного US Open

Сьогодні 10:17 137 0
Французька пара Каролін Гарсія та Христина Младенович виявилися сильнішими
Кіченок і Остапенко програли в 1/8 фіналу парного US Open
#US Open, #Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Людмила Кіченок та латвійка Олена Остпаенко програли Каролін Гарсії та Христині Младенович з Франції у третьому колі парного US Open.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Українка та латвійка 4 рази подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок і реалізували 2 з 4 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $24,443,600
Третє коло, 05 вересня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко - Каролін Гарсія/Христина Младенович 4:6, 2:6

Раніше Калініна знялась з US Open-2022.

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