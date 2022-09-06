Кіченок і Остапенко програли в 1/8 фіналу парного US Open

Джерело - Чемпіон.
Людмила Кіченок та латвійка Олена Остпаенко програли Каролін Гарсії та Христині Младенович з Франції у третьому колі парного US Open.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Українка та латвійка 4 рази подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок і реалізували 2 з 4 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $24,443,600
Третє коло, 05 вересня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко - Каролін Гарсія/Христина Младенович 4:6, 2:6
Раніше Калініна знялась з US Open-2022.