Кіченок і Остапенко програли в 1/8 фіналу парного US Open

Французька пара Каролін Гарсія та Христина Младенович виявилися сильнішими

Джерело - Чемпіон.

Людмила Кіченок та латвійка Олена Остпаенко програли Каролін Гарсії та Христині Младенович з Франції у третьому колі парного US Open.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Українка та латвійка 4 рази подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок і реалізували 2 з 4 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, Парний розряд

Призовий фонд - $24,443,600

Третє коло, 05 вересня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко - Каролін Гарсія/Христина Младенович 4:6, 2:6

Раніше Калініна знялась з US Open-2022.