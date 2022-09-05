Костюк та Шуай програли у третьому колі парного US Open

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк та китаянка Чжан Шуай програли Дезіре Кравчик з США та Демі Схюрс з Нідерландів у третьому колі парного US Open.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Українка та китаянка двічі подали на виліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3 з 3 брейк-пойнта.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $24,443,600
Третє коло, 05 вересня
Марта Костюк/Чжан Шуай - Дезіре Кравчик/Демі Схюрс 4:6, 4:6
Раніше Калініна знялась з US Open-2022.