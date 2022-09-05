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Костюк та Шуай програли у третьому колі парного US Open

Вчора 23:31 151 1
Вони поступились Дезіре Кравчик з США та Демі Схюрс з Нідерландів
Костюк та Шуай програли у третьому колі парного US Open
#US Open, #Марта Костюк, #Чжан Шуай, #Дезіре Кравчик, #Демі Схюрс

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк та китаянка Чжан Шуай програли Дезіре Кравчик з США та Демі Схюрс з Нідерландів у третьому колі парного US Open.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Українка та китаянка двічі подали на виліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3 з 3 брейк-пойнта.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $24,443,600
Третє коло, 05 вересня

Марта Костюк/Чжан Шуай - Дезіре Кравчик/Демі Схюрс 4:6, 4:6

Раніше Калініна знялась з US Open-2022.

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