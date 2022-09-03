Серена Вільямс завершила кар'єру

Відома американська тенісистка Серена Вільямс провела останній матч у професійній кар'єрі.

Вільямс програла Айлі Том'янович у третьому колі US Open - 5:7, 7:6, 1:6.

"Я вдячна всім, хто був на моєму боці ці кілька десятиліть. Усе розпочалося з батьків. І я не була б Сереною, якби не Вінус.

Чи перегляну я своє рішення? Я так не думаю. Але ви ніколи не можете бути ні в чому впевнені", - заявила 40-річна Вільямс