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Кіченок і Остапенко вийшли в 1/8 фіналу парного US Open-2022

Сьогодні 08:25 177 0
Україно-латвійська пара вийшла у третє коло турніру
Кіченок і Остапенко вийшли в 1/8 фіналу парного US Open-2022
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко здобули перемогу у матчі другого кола парного US Open.

Україно-латвійська пара обіграла Анну Бондар з Угорщини та Грет Міннен з Бельгії.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин. Українка і латвійка 6 разів подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 3 з 4 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $24,443,600
Друге коло, 03 вересня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Анна Бондар/ Грет Міннен (Угорщина/ Бельгія) 0:6, 6:2, 7:6

Раніше Калініна знялась з US Open-2022.

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