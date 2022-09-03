Кіченок і Остапенко вийшли в 1/8 фіналу парного US Open-2022

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко здобули перемогу у матчі другого кола парного US Open.
Україно-латвійська пара обіграла Анну Бондар з Угорщини та Грет Міннен з Бельгії.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин. Українка і латвійка 6 разів подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 3 з 4 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $24,443,600
Друге коло, 03 вересня
Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Анна Бондар/ Грет Міннен (Угорщина/ Бельгія) 0:6, 6:2, 7:6
Раніше Калініна знялась з US Open-2022.