Кіченок і Остапенко вийшли в 1/8 фіналу парного US Open-2022

Україно-латвійська пара вийшла у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко здобули перемогу у матчі другого кола парного US Open.

Україно-латвійська пара обіграла Анну Бондар з Угорщини та Грет Міннен з Бельгії.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин. Українка і латвійка 6 разів подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 3 з 4 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, Парний розряд

Призовий фонд - $24,443,600

Друге коло, 03 вересня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Анна Бондар/ Грет Міннен (Угорщина/ Бельгія) 0:6, 6:2, 7:6

Раніше Калініна знялась з US Open-2022.