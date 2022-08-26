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Байндль поступилась у другому колі кваліфікації US Open-2022

Сьогодні 08:37 173 0
Українка не змогла вийти у фінал кваліфікації
Байндль поступилась у другому колі кваліфікації US Open-2022
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (136) поступилася Тамарі Корпач (139) із Німеччини в другому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 2 години 57 хвилин. Байндль виконала 1 подачу навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард 
Призовий фонд – $24,443,600
Кваліфікація, Друге коло
25 серпня 

Катерина Байндль (Україна) - Тамара Корпач (Німеччина) - 7(8):6(6), 3:6, 3:6

Раніше Завацька поступилась на старті кваліфікації US Open-2022.

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