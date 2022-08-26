Байндль поступилась у другому колі кваліфікації US Open-2022

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (136) поступилася Тамарі Корпач (139) із Німеччини в другому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.
Матч тривав 2 години 57 хвилин. Байндль виконала 1 подачу навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд – $24,443,600
Кваліфікація, Друге коло
25 серпня
Катерина Байндль (Україна) - Тамара Корпач (Німеччина) - 7(8):6(6), 3:6, 3:6
Раніше Завацька поступилась на старті кваліфікації US Open-2022.