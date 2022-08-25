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Зірки світового тенісу зібрали понад 1 млн доларів на підтримку України

Сьогодні 12:27 276 1
Лідери світового тенісу підтримали Україну
Зірки світового тенісу зібрали понад 1 млн доларів на підтримку України

Джерело - btu.org.ua.

У День незалежності України в Нью-Йорку відбувся благодійний захід, під час якого вдалося зібрати 1,2 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє btu.org.ua.

У поєдинках на корті взяли участь українці Сергій Стаховський, Ольга Савчук, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Даяна Ястремська та Дар'я Снігур, а також зірки світового тенісу Іга Свьонтек, Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Маттео Берреттіні, Марія Саккарі, Стефанос Ціціпас, Джессіка Пегула, Себастьян Корда, Френсіс Тіафо, Лейла Фернандес, Карлос Алькарас, Тейлор Фрітц, Фелікс Оже-Альяссім, Томмі Пол, брати Джон і Пол Макінрої.

Акції щодо підтримки поінформованості про війну в Україні під час Відкритого чемпіонату США (US Open) продовжаться. На відкриття змагань 29 серпня буде запрошений український хор Думка з Нью-Йорка. Американська тенісна асоціація планує передати благодійній платформі Ukraine Crisis Relief Fund щонайменше 2 млн доларів.

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