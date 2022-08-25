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Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Канаді

Сьогодні 09:23 272 0
Для Марти це буде перший чвертьфінал у 2022 році.
Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Канаді
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (72) в 1/8 фіналу турніру WTA 250 у Гранбі обіграла 17-річну Марину Стакушич (630) з Канади.

Матч тривав 2 години та 11 хвилин. 

Костюк проведе перший чвертьфінал на рівні WTA з жовтня минулого року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці.

Championnats Banque Nationale de Granby - WTA 250
Гранбі, Канада
Хард
Призовий фонд -  $251,750
Друге коло, 24 серпня

Марта Костюк (Україна) – Марина Стакушич (Канада) 6:7 (3:7), 6:4, 6:1

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