Калініна вийшла до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна (52) обіграла хорватську тенісистку Петру Мартич у матчі за вихід до основної сітки турніру WTA 1000 в Цинцинаті.
Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:1.
Українка один раз подала навиліт, припустилася 4-х подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейкпойнтів.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $2 527 250
Хард
Кваліфікація, фінал
Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Мартич (Хорватія) - 6:7, 6:4, 6:1