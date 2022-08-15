Головне
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 09:43 1879
Українці у складі Team Spirit виграли мейджор з Dota 2
Сьогодні 09:46 131
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня
Сьогодні 01:03 385
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Вчора 23:23 2188
Setanta готова піти на рішучий крок, щоб створити єдиний телепул
Вчора 19:54 1601
Україна здобула шосту золоту медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 16:53 747
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 14:40 1135
Лащевська здобула золото юніорського ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 14:02 328
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Вчора 13:51 5091
Ексфутболіст збірної України судиться з Кабінетом Міністрів Гройсмана
Вчора 12:04 1992
Прямі трансляції

Калініна вийшла до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті

Сьогодні 10:33 172 0
Матч тривав 2 години 35 хвилин
Калініна вийшла до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (52) обіграла хорватську тенісистку Петру Мартич у матчі за вихід до основної сітки турніру WTA 1000 в Цинцинаті.

Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:1.

Українка один раз подала навиліт, припустилася 4-х подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейкпойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $2 527 250
Хард
Кваліфікація, фінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Мартич (Хорватія) - 6:7, 6:4, 6:1

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні 3931
Помер колишній тренер збірної України з гандболу Помер колишній тренер збірної України з гандболу 6709
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана 10957
Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз 3785
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 5091
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 3414
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13694
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10487 3
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4002 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 205454
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24425 1
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17027 5