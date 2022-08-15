Калініна вийшла до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті

Матч тривав 2 години 35 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (52) обіграла хорватську тенісистку Петру Мартич у матчі за вихід до основної сітки турніру WTA 1000 в Цинцинаті.

Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:1.

Українка один раз подала навиліт, припустилася 4-х подвійних помилок та реалізувала 5 з 10 брейкпойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннаті, США

Призовий фонд - $2 527 250

Хард

Кваліфікація, фінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Мартич (Хорватія) - 6:7, 6:4, 6:1