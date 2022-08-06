Стаховський: Угорщина – це маленька росія

Угорщина, як держава, повністю підтримує росію.

Про це розповів відомий український тенісист Сергій Стаховський.

"Потрібно розуміти, що Угорщина – це маленька росія. Повна узурпація ЗМІ з боку влади, повний контроль за всіма медіа, які є в країні. Тільки, здається, одна онлайн-платформа є вільною, решту контролює держава. Але треба розділяти владу і провладних громадян та інших громадян цієї країни.

У мене було багато знайомих, які давали переселенцям своє житло, давали гроші. Підтримка була, але не від держави

Бо держава отримує велику кількість преференцій від росії щодо газу", - сказав Стаховський.