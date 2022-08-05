Надаль пропустить Мастерса у Монреалі

Гравця турбує травма

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль пропустить Мастерс у Монреалі, який пройде наступного тижня.

Про це розповів сам тенісист.

"Чотири дні тому я почав тренувати подачу та вчора після тренування почав відчувати невеликий дискомфорт, який зберігся і сьогодні. Ми вирішили не їхати до Монреалю і продовжити тренування без форсування", – написав Надаль.

Зазначимо, що останнім турніром Надаля був Вімблдон, де він знявся перед півфіналом через травму м'язів живота.

Нагадаємо, що канадському Мастерсі не зіграє і Новак Джокович.