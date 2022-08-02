Українські тенісисти придбали автомобіль для ЗСУ

Українські тенісисти Марта Костюк, Леся Цуренко та Олександр Долгополов придбали для потреб одеських морпіхів автомобіль Jeep Grand Cherokee.

Про це повідомили на офіційній сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Цей позашляховик уже задіяний у роботі. Військовослужбовці на ньому виконують бойові завдання у боротьбі проти російських окупантів. Командування та особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського щиро дякує нашим спортсменам за активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України під час війни. Подібні вчинки надихають і дають новий поштовх у боротьбі проти армії рф. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.