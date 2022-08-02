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Українські тенісисти придбали автомобіль для ЗСУ

Сьогодні 17:53 215 0
Українські тенісисти допомагають ЗСУ
Українські тенісисти придбали автомобіль для ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Марта Костюк, Леся Цуренко та Олександр Долгополов придбали для потреб одеських морпіхів автомобіль Jeep Grand Cherokee.

Про це повідомили на офіційній сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Цей позашляховик уже задіяний у роботі. Військовослужбовці на ньому виконують бойові завдання у боротьбі проти російських окупантів. Командування та особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського щиро дякує нашим спортсменам за активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України під час війни. Подібні вчинки надихають і дають новий поштовх у боротьбі проти армії рф. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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