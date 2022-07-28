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Байндль вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Варшаві

Сьогодні 15:25 260 0
Байндль побореться за вихід у півфінал турніру
Байндль вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Варшаві
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Байндль (Козлова) (190) вийшла у чвертьфінал турніру WTA BNP Paribas Poland Open у Варшаві.

У матчі другого кола Байндль зустрічалась з Сарою Еррані з Італії (127). Українська тенісистка з перевагою у два брейки виграла перший сет – 6:2. У другому українка повела з рахунком 3:0, проте далі суперниця відмовилася продовжувати матч через травму.

Матч тривав 48 хвилин. Українка за цей час 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 3 брейк-пойнтів.

Таким чином Байндль уперше за рік вийшла до чвертьфіналу на рівні WTA. Востаннє їй це вдавалося на цьому ж турнірі в липні 2021 року.

BNP Paribas Poland Open - WTA 250
Варшава, Польща
Грунт 
Призовий фонд - $251,750
Друге коло, 28 липня 

Катерина Байндль - Сара Еррані 6:2, 3:0 - відмова

Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.

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