Байндль вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Варшаві

Байндль побореться за вихід у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Байндль (Козлова) (190) вийшла у чвертьфінал турніру WTA BNP Paribas Poland Open у Варшаві.

У матчі другого кола Байндль зустрічалась з Сарою Еррані з Італії (127). Українська тенісистка з перевагою у два брейки виграла перший сет – 6:2. У другому українка повела з рахунком 3:0, проте далі суперниця відмовилася продовжувати матч через травму.

Матч тривав 48 хвилин. Українка за цей час 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 3 брейк-пойнтів.

Таким чином Байндль уперше за рік вийшла до чвертьфіналу на рівні WTA. Востаннє їй це вдавалося на цьому ж турнірі в липні 2021 року.

BNP Paribas Poland Open - WTA 250

Варшава, Польща

Грунт

Призовий фонд - $251,750

Друге коло, 28 липня

Катерина Байндль - Сара Еррані 6:2, 3:0 - відмова

Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.