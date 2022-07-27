Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA у Варшаві

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Байндль (Козлова) (190) пробилася до другого кола турніру WTA BNP Paribas Poland Open у Варшаві.
У матчі першого кола українка обіграла Марію Заневську із Бельгії (99), яка є чинною переможницею турніру.
Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Байндль 1 раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.
За вихід до чвертьфіналу змагань Байндль зустрінеться із переможницею протистояння між італійкою Сарою Еррані (127) та Арантою Рус із Нідерландів (75).
BNP Paribas Poland Open - WTA 250
Варшава, Польща
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 27 липня
Катерина Байндль - Марія Заневська 6:3, 6:3
Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.