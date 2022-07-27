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Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA у Варшаві

Сьогодні 12:56 239 0
Байндль перемогла чинну чемпіонку турніру
Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA у Варшаві
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Байндль (Козлова) (190) пробилася до другого кола турніру WTA BNP Paribas Poland Open у Варшаві.

У матчі першого кола українка обіграла Марію Заневську із Бельгії (99), яка є чинною переможницею турніру.

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Байндль 1 раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 9  брейк-пойнтів.

За вихід до чвертьфіналу змагань Байндль зустрінеться із переможницею протистояння між італійкою Сарою Еррані (127) та Арантою Рус із Нідерландів (75).

BNP Paribas Poland Open - WTA 250
Варшава, Польща
Грунт 
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 27 липня 

Катерина Байндль - Марія Заневська 6:3, 6:3

Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.

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