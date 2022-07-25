Завацька перехворіла на коронавірус

Українська тенісистка Катаріна Завацька перенесла коронавірус.

Про це розповіла сама 22-річна тенісистка в Instagram.

"Усім привіт. На жаль, після турніру в Будапешті я отримала позитивний результат на COVID-19. Це був непростий період, і я не дуже добре почувалася. Учора я отримала негативний результат тесту, а отже, можу спробувати вийти на корт завтра і потихеньку знову почну тренуватися. Сподіваюся швидко повернуся у форму та відновлю турніри", - написала Завацька.