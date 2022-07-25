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Байндл вдруге поспіль отримала статус лакі-лузера

Сьогодні 08:10 227 0
Катерина Байндль (Козлова) зіграє в основі турніру WTA 250 у Варшаві
Байндл вдруге поспіль отримала статус лакі-лузера
#Катерина Байндл

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Катерина Байндл (140) зіграє в основній сітці ґрунтового турніру у Варшаві, попри поразку в останньому раунді кваліфікації.

24 липня українка програла Джесіці Малечковій (Чехія) у трьох сетах з рахунком 7:5, 4:6, 2:6. Статус лакі-лузера Катерина отримала після зняття Юлії Путінцевої (Казахстан) через травму лівого зап'ястя.

У першому колі основної сітки українка зіграє проти Ірини Бегу (Румунія), яка щойно виграла трофей у Палермо (Італія).

Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.

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