Байндл вдруге поспіль отримала статус лакі-лузера

Катерина Байндль (Козлова) зіграє в основі турніру WTA 250 у Варшаві

Українська тенісистка Катерина Байндл (140) зіграє в основній сітці ґрунтового турніру у Варшаві, попри поразку в останньому раунді кваліфікації.

24 липня українка програла Джесіці Малечковій (Чехія) у трьох сетах з рахунком 7:5, 4:6, 2:6. Статус лакі-лузера Катерина отримала після зняття Юлії Путінцевої (Казахстан) через травму лівого зап'ястя.

У першому колі основної сітки українка зіграє проти Ірини Бегу (Румунія), яка щойно виграла трофей у Палермо (Італія).

Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.