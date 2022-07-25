Байндл вдруге поспіль отримала статус лакі-лузера

Джерело - sport.ua.
Українська тенісистка Катерина Байндл (140) зіграє в основній сітці ґрунтового турніру у Варшаві, попри поразку в останньому раунді кваліфікації.
24 липня українка програла Джесіці Малечковій (Чехія) у трьох сетах з рахунком 7:5, 4:6, 2:6. Статус лакі-лузера Катерина отримала після зняття Юлії Путінцевої (Казахстан) через травму лівого зап'ястя.
У першому колі основної сітки українка зіграє проти Ірини Бегу (Румунія), яка щойно виграла трофей у Палермо (Італія).
Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.