Байндл вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 250 у Варшаві

Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) виграла у суботу стартовий матч кваліфікації турніру WTA 250.
Українка(140 WTA) перемогла Юлію Готовко (228, нейтральний статус).
Матч тривав 1 годину 34 хвилин. За цей час Байндль 4 рази подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала 7 з 10 брейкпойнтів.
За вихід до основної сітки українка зіграє проти Джесіки Малечкової з Чехії.
BNP Paribas Poland Open - WTA 250
Варшава, Польща
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Кваліфікація, Перше коло
23 липня
Катерина Байндль - Юлія Гатовка 6:4, 6:3
Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.