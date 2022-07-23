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Байндл вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 250 у Варшаві

Сьогодні 18:10 192 0
Байндл зіграє у фіналі кваліфікації
Байндл вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 250 у Варшаві
#Катерина Байндл

Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) виграла у суботу стартовий матч кваліфікації  турніру WTA 250.

Українка(140 WTA) перемогла Юлію Готовко (228, нейтральний статус).

Матч тривав 1 годину 34 хвилин. За цей час Байндль 4 рази подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала 7 з 10 брейкпойнтів.

За вихід до основної сітки українка зіграє проти Джесіки Малечкової з Чехії.

BNP Paribas Poland Open - WTA 250
Варшава, Польща
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Кваліфікація, Перше коло
23 липня

Катерина Байндль - Юлія Гатовка 6:4, 6:3

Нагадаємо, чотири українки заявилися в основу US Open.

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