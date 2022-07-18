Надаль планує зіграти на Canadian Open

Турнір стартує 5 серпня

Третя ракетка світу Рафаель Надаль може повернутися в тур перед US Open.

Про це повдіомляє Express.

Надаль хоче зіграти на Canadian Open, який почнеться 5 серпня. Зараз тенісист відновлюється після травми м’язів живота, через яку знявся з Вімблдону на стадії півфіналу.