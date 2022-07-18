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Надаль планує зіграти на Canadian Open

Сьогодні 16:28 250 0
Турнір стартує 5 серпня
Надаль планує зіграти на Canadian Open
Фото - gettyimages
#Рафаель Надаль

Джерело - tribuna.com.

Третя ракетка світу Рафаель Надаль може повернутися в тур перед US Open.

Про це повдіомляє Express.

Надаль хоче зіграти на Canadian Open, який почнеться 5 серпня. Зараз тенісист відновлюється після травми м’язів живота, через яку знявся з Вімблдону на стадії півфіналу.

"Надаль дуже хоче приїхати до Монреалю, його готельні номери вже заброньовані. Він попросив нас надіслати йому ящик із м’ячами, які ми використовуємо для підготовки до турніру.. Він має повернутися до тренувань у понеділок", - сказав директор турніру в Монреалі Юджин Лап’єр.

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