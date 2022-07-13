Калініна знялася з турніру у Гамбурзі

Тенісистка може втратити статус першої ракетки України

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна після зняття у матчі першого кола ґрунтового турніру WTA 250 у Будапешті ухвалила рішення відмовитися від участі на аналогічних змаганнях у Гамбурзі наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба турніру у Гамбурзі.

Hamburg update



OUT: Kalinina



IN: Pera



NEXT: Bara — Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) July 13, 2022

Зазначимо, що Ангеліна у наступній редакції рейтингу WTA втратить десяток позицій, а Еліна Світоліна, яка зараз у декретній відпустці, знову на якийсь час стане першою ракеткою України.

З українок у Гамбурзі планують зіграти Леся Цуренко (основа) та Катерина Байндл (кваліфікація).