Калініна знялася з турніру у Гамбурзі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна після зняття у матчі першого кола ґрунтового турніру WTA 250 у Будапешті ухвалила рішення відмовитися від участі на аналогічних змаганнях у Гамбурзі наступного тижня.
Про це повідомляє пресслужба турніру у Гамбурзі.
Hamburg update— Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) July 13, 2022
OUT: Kalinina
IN: Pera
NEXT: Bara
Зазначимо, що Ангеліна у наступній редакції рейтингу WTA втратить десяток позицій, а Еліна Світоліна, яка зараз у декретній відпустці, знову на якийсь час стане першою ракеткою України.
З українок у Гамбурзі планують зіграти Леся Цуренко (основа) та Катерина Байндл (кваліфікація).