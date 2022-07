Калініна знялася з турніру у Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна після зняття у матчі першого кола ґрунтового турніру WTA 250 у Будапешті ухвалила рішення відмовитися від участі на аналогічних змаганнях у Гамбурзі наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба турніру у Гамбурзі.

Hamburg update



OUT: Kalinina



IN: Pera



NEXT: Bara