Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 1210
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Сьогодні 16:56 133
13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Сьогодні 16:16 145
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:09 8351
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5656
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 465
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 5011
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку
Вчора 23:54 2733
Динамо переграло Ліон у першому спарингу
Вчора 20:56 2475
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Вчора 19:22 632
Прямі трансляції

Калініна знялася з турніру у Гамбурзі

Сьогодні 16:11 200 0
Тенісистка може втратити статус першої ракетки України
Калініна знялася з турніру у Гамбурзі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна після зняття у матчі першого кола ґрунтового турніру WTA 250 у Будапешті ухвалила рішення відмовитися від участі на аналогічних змаганнях у Гамбурзі наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба турніру у Гамбурзі.

Зазначимо, що Ангеліна у наступній редакції рейтингу WTA втратить десяток позицій, а Еліна Світоліна, яка зараз у декретній відпустці, знову на якийсь час стане першою ракеткою України.

З українок у Гамбурзі планують зіграти Леся Цуренко (основа) та Катерина Байндл (кваліфікація).

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо переграло Ліон у першому спарингу Динамо переграло Ліон у першому спарингу 2475
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 5011
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 2733
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 6942
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 8351
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5656
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3650
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43664
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16119 5
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23485 4
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16050
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16006 1