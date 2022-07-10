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Крейчикова та Сінякова вдруге виграли парний Вімблдон

Сьогодні 22:20 176 0
У фіналі вони обіграли Елізу Мертенс з Бельгії та Шуай Чжан з Китаю
Крейчикова та Сінякова вдруге виграли парний Вімблдон
#Барбора Крейчикова, #Катержина Сінякова

Джерело - Чемпіон.

Чеські тенісистки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова стали чемпіонками Вімблдону у парному розряді.

У фіналі вони обіграли Елізу Мертенс з Бельгії та Шуай Чжан з Китаю.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Фінал, 10 липня

Барбара Крейчикова/Катержина Сінякова - Еліза Мертенс/Шуай Чжан 6:2, 6:4

Для Крейчикової та Синякової це був шостий спільний фінал на турнірах Великого шолому, вони виграли п’ятий титул і другий Вімблдон.

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