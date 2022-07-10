Крейчикова та Сінякова вдруге виграли парний Вімблдон

Джерело - Чемпіон.
Чеські тенісистки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова стали чемпіонками Вімблдону у парному розряді.
У фіналі вони обіграли Елізу Мертенс з Бельгії та Шуай Чжан з Китаю.
Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Фінал, 10 липня
Барбара Крейчикова/Катержина Сінякова - Еліза Мертенс/Шуай Чжан 6:2, 6:4
Для Крейчикової та Синякової це був шостий спільний фінал на турнірах Великого шолому, вони виграли п’ятий титул і другий Вімблдон.