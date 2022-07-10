Крейчикова та Сінякова вдруге виграли парний Вімблдон

У фіналі вони обіграли Елізу Мертенс з Бельгії та Шуай Чжан з Китаю

Джерело - Чемпіон.

Чеські тенісистки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова стали чемпіонками Вімблдону у парному розряді.

У фіналі вони обіграли Елізу Мертенс з Бельгії та Шуай Чжан з Китаю.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Фінал, 10 липня

Барбара Крейчикова/Катержина Сінякова - Еліза Мертенс/Шуай Чжан 6:2, 6:4

Для Крейчикової та Синякової це був шостий спільний фінал на турнірах Великого шолому, вони виграли п’ятий титул і другий Вімблдон.