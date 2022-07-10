Чемпіонка цьогорічного Вімблдону Олена Рибакіна (WTA №23) після перемоги над туніскою Онс Жабер (WTA №2) не відповіла на запитання журналіста про війну в Україні.

"Вімблдон усунув російських гравців цього року частково через переживання щодо пропаганди Володимира Путіна. Очевидно, ви представляєте Казахстан, але ви народилися і виросли у Росії. Ви засуджуєте війну та дії Путіна? Вибачте, я не почула.

Ви засуджуєте війну та дії Путіна? Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла другу частину питання. Зі свого боку я можу сказати лише те, що представляю Казахстан. Я не вибирала, де мені народитись. Люди повірили у мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Так що я не знаю, як відповісти на ваше запитання", - сказала Рибакіна.