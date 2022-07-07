Надаль: Важко сказати, чи зіграю проти Киріоса

Рафаель Надаль оцінив свою готовність зіграти проти Ніка Киріоса у півфіналі Вімблдону.

Про це розповів сам тенісист.

"Під час матчу мої рідні говорили, що я маю знятися. Але мені було важко це зробити посеред гри, хоч я і довго про це думав. З іншого боку, я кілька разів знімався з матчів протягом кар’єри, і мені це дуже не подобається. Тому я намагаюся продовжити грати, от і все.

Я чудово граю, насолоджуюсь тенісом. Якщо відкинути фізичні проблеми, рівень тенісу дуже високий.

Зараз я хвилююсь, якщо чесно. Але це частина гри. Завтра я обстежусь, але важко сказати, чи зіграю у п’ятницю.

Звичайно, я багато що пережив за свою кар’єру, тому звик терпіти біль та грати з проблемами.

У мене були такі відчуття протягом кількох днів, але сьогодні було найгірше. Біль та обмеження рухливості вийшли на новий рівень.

Мені вдалося виграти матч, і тепер побачимо, що буде завтра. Мені вирішувати, чи зіграю я в п’ятницю, але для цього потрібно дізнатися про думки лікарів і нормально обстежитися. Здоров’я важливіше, ніж перемога на Вімблдоні", - розповів Надал.