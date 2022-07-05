Кіченок і Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдона

Матч тривав 2 години 4 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко у чвертьфіналі парного розряду Вімблдону обіграли Суко Аоями з Японії та Чжань Хаоцин з Китайського Тайбею.

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 7:5.

Кіченок та Остапенко 4 рази подали навиліт, тричі допустили подвійну помилку та реалізували 5 з 7 брейкпойнти.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Третє коло, 05 липня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Суко Аоями / Чжань Хаоцин 4:6, 6:1, 7:5

У півфіналі україно-латвійська пара зіграє проти чеського дуету Барбора Крейчікова / Катержина Сінякова.