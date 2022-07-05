Визначились всі учасники 1/4 фіналу Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі четвертого кола Вімблдону в нижній половині сітки у чоловіків.
The Championships, Wimbledon
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
1/8 фінал, Нижня частина сітки
04 липня
Крістіан Гарін – Алекс де Мінаур 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)
Нік Киріос – Брендон Накашима 4:6, 6:4, 7:6(2), 3:6, 6:2
Тейлор Фріц – Джейсон Кублер 6:3, 6:1, 6:4
Рафаель Надаль – Ботік ван де Зандсхулп 6:4, 6:2, 7:6(6)
Вімблдон. Пари 1/4 фіналу
Верхня частина сітки
Новак Джокович – Яннік Сіннер
Давид Гоффен – Кемерон Норрі
Нижня частина сітки
Крістіан Гарін – Нік Киріос
Тейлор Фріц – Рафаель Надаль