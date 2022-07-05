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Визначились всі учасники 1/4 фіналу Вімблдона

Сьогодні 08:08 286 0
Стали відомі чвертьфінальні пари
Визначились всі учасники 1/4 фіналу Вімблдона
#Вімблдон

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого кола Вімблдону в нижній половині сітки у чоловіків.

The Championships, Wimbledon
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
1/8 фінал, Нижня частина сітки
04 липня

Крістіан Гарін –  Алекс де Мінаур 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)

Нік Киріос –  Брендон Накашима 4:6, 6:4, 7:6(2), 3:6, 6:2

Тейлор Фріц –  Джейсон Кублер 6:3, 6:1, 6:4

Рафаель Надаль –  Ботік ван де Зандсхулп  6:4, 6:2, 7:6(6)

Вімблдон. Пари 1/4 фіналу
Верхня частина сітки

Новак Джокович –  Яннік Сіннер

Давид Гоффен –  Кемерон Норрі 

Нижня частина сітки

Крістіан Гарін –  Нік Киріос

Тейлор Фріц –  Рафаель Надаль

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