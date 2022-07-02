Костюк не зіграє в міксті на Вімблдоні через травму

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №76) не зіграє в міксті на Вімблдоні.

Про це заявила сама тенісистка.

"На жаль, я травмувала кісточку в парному матчі на Вімблдоні. З одним повним і одним частковим розривом зв’язок моєї правої кісточки я не зможу змагатися в найближчі тижні, поки повністю не відновлюся.

Лукаш Кубот, я насправді дуже хотіла виступити разом з тобою. Я постараюся докласти всіх зусиль, щоб повернутися здоровою і ще сильнішою.

Дякую, Вімблдоне, побачимось наступного року", - сказала Костюк.