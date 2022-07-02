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Костюк не зіграє в міксті на Вімблдоні через травму

Сьогодні 10:55 153 0
Українка повідомила про свою травму
Костюк не зіграє в міксті на Вімблдоні через травму
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №76) не зіграє в міксті на Вімблдоні.

Про це заявила сама тенісистка.

"На жаль, я травмувала кісточку в парному матчі на Вімблдоні. З одним повним і одним частковим розривом зв’язок моєї правої кісточки я не зможу змагатися в найближчі тижні, поки повністю не відновлюся.

Лукаш Кубот, я насправді дуже хотіла виступити разом з тобою. Я постараюся докласти всіх зусиль, щоб повернутися здоровою і ще сильнішою. 

Дякую, Вімблдоне, побачимось наступного року", - сказала Костюк.

І в одиночному, і в парному розряді Костюк поступилася в другому колі Вімблдону.

Раніше Людмила Кіченок вилетіла з міксту Вімблдону.

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