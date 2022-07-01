Ястремська поступилась на старті парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська у дуеті з Далмою Галфі з Угорщини у першому колі Вімблдону поступилась швейцарсько-австралійській парі Белінда Бенчич / Сторм Сандерс.
Матч тривав 2 години та 37 хвилин. Ястремська та Гальфі 1 раз подали на виліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 2 з 13 брейк-пойнта.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 01 липня
Белінда Бенчич / Сторм Сандерс - Даяна Ястремська / Далма Галфі 6:2, 6:7 (7), 7:6 (16)
Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.