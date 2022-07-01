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Ястремська поступилась на старті парного Вімблдону

Сьогодні 17:52 150 0
Даяна завершила виступи у парі
Ястремська поступилась на старті парного Вімблдону
Фото - gettyimages
#Вімбдлдон, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська у дуеті з Далмою Галфі з Угорщини у першому колі Вімблдону поступилась швейцарсько-австралійській парі Белінда Бенчич / Сторм Сандерс.

Матч тривав 2 години та 37 хвилин. Ястремська та Гальфі 1 раз подали на виліт, допустили 3 подвійні помилки та використали 2 з 13 брейк-пойнта.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 01 липня

Белінда Бенчич / Сторм Сандерс - Даяна Ястремська  / Далма Галфі 6:2, 6:7 (7), 7:6 (16)

Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.

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