Кіченок вийшла у третє коло парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок та румунка Ралука Олару у другому колі парного розряду Вімблдону обіграли Алісію Барнетт та Олівію Ніколлз з Великої Британії.
Матч тривав 3 години та 10 хвилин. Кіченок та Олару тричі подали на виліт, допустили 12 подвійних помилок та використали 6 з 11 брейк-пойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Друге коло, 01 липня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Алісія Барнетт та Олівія Ніколлз 3:6, 6:4, 7:6 (5)
Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.