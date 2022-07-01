Кіченок вийшла у третє коло парного Вімблдону

Кіченок вийшла у четверте коло парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та румунка Ралука Олару у другому колі парного розряду Вімблдону обіграли Алісію Барнетт та Олівію Ніколлз з Великої Британії.

Матч тривав 3 години та 10 хвилин. Кіченок та Олару тричі подали на виліт, допустили 12 подвійних помилок та використали 6 з 11 брейк-пойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Друге коло, 01 липня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Алісія Барнетт та Олівія Ніколлз 3:6, 6:4, 7:6 (5)

Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.