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Кіченок вийшла у третє коло парного Вімблдону

Сьогодні 16:21 193 0
Кіченок вийшла у четверте коло парного Вімблдону
Кіченок вийшла у третє коло парного Вімблдону
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та румунка Ралука Олару у другому колі парного розряду Вімблдону обіграли Алісію Барнетт та Олівію Ніколлз з Великої Британії.

Матч тривав 3 години та 10 хвилин. Кіченок та Олару тричі подали на виліт, допустили 12 подвійних помилок та використали 6 з 11 брейк-пойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Друге коло, 01 липня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Алісія Барнетт та Олівія Ніколлз 3:6, 6:4, 7:6 (5)

Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.

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