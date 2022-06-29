Головне
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023
Вчора 23:09 694
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Сьогодні 18:37 248
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Сьогодні 17:14 365
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Сьогодні 15:41 296
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Сьогодні 09:39 403
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Сьогодні 09:25 620
Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом
Сьогодні 08:39 359
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 622
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 654
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 658
Прямі трансляції

Кіченок вийшла до другого кола парного Вімблдону

Сьогодні 21:41 76 0
Надія Кіченок вийшла до другого кола парного розряду Вімблдона
Кіченок вийшла до другого кола парного Вімблдону
#Вімбдлдон, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та румунка Ралука Олару у першому колі парного розряду Вімблдону обіграли гречанку Валентіні Грамматікопулу та Пеангтарн Пліпуєк з Таїланду.

Матч тривав 1 годину 10 хвилину. Кіченок та Олару не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 1 подвійної помилки.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 29 червня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Валентіні Грамматікопулу / Пеангтарн Пліпуєк 6:2, 6:3

Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського 584
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 694
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови 620
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО "Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО 605
Ф’юрі: Усик занадто сильний для Джошуа Ф’юрі: Усик занадто сильний для Джошуа 447
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня 829
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15029
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17687
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6308
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13901
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72457 2
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15936 5