Кіченок вийшла до другого кола парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок та румунка Ралука Олару у першому колі парного розряду Вімблдону обіграли гречанку Валентіні Грамматікопулу та Пеангтарн Пліпуєк з Таїланду.
Матч тривав 1 годину 10 хвилину. Кіченок та Олару не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 1 подвійної помилки.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 29 червня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Валентіні Грамматікопулу / Пеангтарн Пліпуєк 6:2, 6:3
Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.