Кіченок вийшла до другого кола парного Вімблдону

Надія Кіченок вийшла до другого кола парного розряду Вімблдона

Джерело - Чемпіон.

Українка Надія Кіченок та румунка Ралука Олару у першому колі парного розряду Вімблдону обіграли гречанку Валентіні Грамматікопулу та Пеангтарн Пліпуєк з Таїланду.

Матч тривав 1 годину 10 хвилину. Кіченок та Олару не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 1 подвійної помилки.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Перше коло, 29 червня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Валентіні Грамматікопулу / Пеангтарн Пліпуєк 6:2, 6:3

Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.