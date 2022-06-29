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Костюк та Кіченок зіграють у міксті на Вімблдоні

Сьогодні 20:52 133 0
Українські тенісисти спробують свої сили у змішаному розряді Вімблдону.
Костюк та Кіченок зіграють у міксті на Вімблдоні
Фото - gettyimages
#Вімблдон, #Людмила Кіченок, #Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Відбулося жеребкування чемпіонату Вімблдону в міксті, де виступлять українські тенісистки Марта Костюк і Людмила Кіченок.

Про це повдіомляє BTU.

Костюк заявилася на турнір у змішаному розряді разом із експершою "ракеткою" світу в парі поляком Лукашем Куботом, і в першому колі зіграють проти Кевіна Кравітца з Німеччини та американкою Ніколь Мелікар-Мартінес.

Кіченок виступить разом із бразильським тенісистом Рафаелем Матосом, з яким дійшла до другого кола на Ролан Гаррос цього року. У першому колі нинішних змагань українсько-бразильська пара отримала у суперники співвітчизників Матоса - Бруно Соареша та Беатріс Аддад Майю.

Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.

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