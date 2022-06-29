Костюк та Кіченок зіграють у міксті на Вімблдоні

Джерело - btu.org.ua.
Відбулося жеребкування чемпіонату Вімблдону в міксті, де виступлять українські тенісистки Марта Костюк і Людмила Кіченок.
Про це повдіомляє BTU.
Костюк заявилася на турнір у змішаному розряді разом із експершою "ракеткою" світу в парі поляком Лукашем Куботом, і в першому колі зіграють проти Кевіна Кравітца з Німеччини та американкою Ніколь Мелікар-Мартінес.
Кіченок виступить разом із бразильським тенісистом Рафаелем Матосом, з яким дійшла до другого кола на Ролан Гаррос цього року. У першому колі нинішних змагань українсько-бразильська пара отримала у суперники співвітчизників Матоса - Бруно Соареша та Беатріс Аддад Майю.
Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.