Молчанов поступився на старті парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов вилетів із чоловічого парного розряду Вімблдону-2022.
У першому раунді українець разом з Андрієм Голубєвим із Казахстану у трьох сетах програли іспано-австралійському дуету Педро Мартінес/Джон Патрік Сміт.
Матч тривав 2 години та 10 хвилин.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 29 червня
Педро Мартінес/Джон Патрік Сміт – Денис Молчанов/Андрій Голубєв 6:3, 7:6 (1), 6:4
Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.