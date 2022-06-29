Молчанов поступився на старті парного Вімблдону

Молчанов покинув турнір

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов вилетів із чоловічого парного розряду Вімблдону-2022.

У першому раунді українець разом з Андрієм Голубєвим із Казахстану у трьох сетах програли іспано-австралійському дуету Педро Мартінес/Джон Патрік Сміт.

Матч тривав 2 години та 10 хвилин.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Перше коло, 29 червня

Педро Мартінес/Джон Патрік Сміт – Денис Молчанов/Андрій Голубєв 6:3, 7:6 (1), 6:4

Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.