Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії

Джерело - Ukrinform.
Український тенісист Сергій Стаховський розкритикував рішення володаря поясів WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) провести бій в Саудівській Аравії.
Свою позицію він пояснив порталу Укрінформ.
"А про наших спортсменів. Ну, дивіться, Ломаченко записався в тероборону і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24-го кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, декого буде виправляти могила".
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"Мені шкода, що люди з таким високим ім’ям, з таким високим реноме, які могли б в реаліях зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який не є зрозумілим. Він не зрозумілий як там, так і в нас. Така позиція розмиває кордони й це жахливо".
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"Дивіться, Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, коли побачив, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, в кого цього інтелекту вистачає. Але не в цьому випадку", - сказав Стаховський.