Цуренко: Нарешті я зіграла не проти першої ракетки світу

Українська тенісистка Леся Цуренко (101) оцінила перемогу над Джоді Анною Барредж (141) з Великої Британії на старті Вімблодну.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Звичайно, мені дуже пощастило з жеребкуванням, що я нарешті не граю з першою ракеткою світу. Та й ще ці обидва рази (матчі проти Ешлі Барті в Мельбурні й Іги Свьонтек у Парижі) ці перші ракетки, які не програють, які були у формі, вони були реально "на ходу".

Сьогодні я була дуже спокійною, я розуміла, як саме маю грати. Був план, я дотримувалась його. Було трохи важкувато приймати, але той матч, який в мене був проти Рибакіної, в тій грі я зрозуміла як саме варто приймати проти суперниць, які подать ось так сильно.

Відмова в Істборні не була стратегічною. Я просто дуже давно граю з болем і якщо я знаю, що на кожній подачі буду відчувати біль, це буде дуже важко психологічно. На траві подача потрібна. Я вирішила не грати, щоб дати ліктю трохи перепочити. Якщо можна назвати це стратегією, то можемо це назвати стратегією (посміхається).

Я чесно скажу, я би в Істборні грала би й надалі, бо я давно вже стільки очок не набирала. В мене була така гарна переможна серія, я вже почувалася в дуже гарній формі. Але лікоть все ж таки на першому місці. Сьогодні навіть скажу, що він був далеко не на 100%", - розповіла Цуренко.