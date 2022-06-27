Долгополов: росію слід визнати терористичною державою

Колишній український тенісист Олександр Долгополов відреагував на влучання російських ракет в ТРЦ в Кременчуку.

Про це він розповів у Twitter.

"Росія вдарила по торговому центру в Кременчуці, всередині багато мирних жителів (імовірно понад 1000, потрібне підтвердження). Гей, світе, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар?.

Ці боягузи – терористи, і росію слід визнати терористичною державою.

Вони не можуть досягти успіху проти нашої армії, тому нападають на цивільних.

Для всіх тих клоунів, які кажуть – це просто путін. Як завжди, всі російські ресурси повні щастя, що вони вбивали цивільних українців.

Те саме для тих, хто мовчки підтримує", – написав Долгополов.