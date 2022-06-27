Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону

Українка перемогла Джоді Барредж

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (101) здобула перемогу над Джоді Анною Барредж (141) з Великої Британії на старті Вімблодну.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Перше коло, 23 червня

Леся Цуренко (Україна) - Джоді Анна Барредж (Велика Британія) 6:2, 6:3

Нагадаємо, матч було призупинено через дощ.