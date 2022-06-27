Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (101) здобула перемогу над Джоді Анною Барредж (141) з Великої Британії на старті Вімблодну.
Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 23 червня
Леся Цуренко (Україна) - Джоді Анна Барредж (Велика Британія) 6:2, 6:3
Нагадаємо, матч було призупинено через дощ.