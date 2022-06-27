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Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону

Сьогодні 15:56 122 0
Українка перемогла Джоді Барредж
Цуренко здобула перемогу на старті Вімблдону
#Вімблдон, #Леся Цуренко, #Джоді Анна Барредж

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (101) здобула перемогу над Джоді Анною Барредж (141) з Великої Британії на старті Вімблодну.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 23 червня

Леся Цуренко (Україна) - Джоді Анна Барредж (Велика Британія) 6:2, 6:3

Нагадаємо, матч було призупинено через дощ.

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