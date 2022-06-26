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Гуркач передаватиме 100 євро на допомогу Україні за кожен власний ейс на Вімблдоні

Вчора 21:54 179 0
Тенісист допомогає Україні
Гуркач передаватиме 100 євро на допомогу Україні за кожен власний ейс на Вімблдоні
#Губерт Гуркач

Джерело - Чемпіон.

Польський тенісист Губерт Гуркач (№10 ATP) передаватиме 100 євро за кожний зроблений ейс на Вімблдоні.

Про це заявив сам спортсмен.

"Кожен мій ейс на Вімблдоні - це 100 євро, які я передам на допомогу громадянам України.

Сподіваюся, їх буде багато", - зазначив Гуркач.

Вімблдон цього року відбудеться з 20 червня по 10 липня.

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