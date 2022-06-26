Гуркач передаватиме 100 євро на допомогу Україні за кожен власний ейс на Вімблдоні

Джерело - Чемпіон.
Польський тенісист Губерт Гуркач (№10 ATP) передаватиме 100 євро за кожний зроблений ейс на Вімблдоні.
Про це заявив сам спортсмен.
"Кожен мій ейс на Вімблдоні - це 100 євро, які я передам на допомогу громадянам України.
Сподіваюся, їх буде багато", - зазначив Гуркач.
Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo #acesforaid pic.twitter.com/h6aGpacDrb— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) June 26, 2022
Вімблдон цього року відбудеться з 20 червня по 10 липня.