Гуркач передаватиме 100 євро на допомогу Україні за кожен власний ейс на Вімблдоні

Польський тенісист Губерт Гуркач (№10 ATP) передаватиме 100 євро за кожний зроблений ейс на Вімблдоні.

Про це заявив сам спортсмен.

"Кожен мій ейс на Вімблдоні - це 100 євро, які я передам на допомогу громадянам України.

Сподіваюся, їх буде багато", - зазначив Гуркач.