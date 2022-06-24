Російських та білоруських тенісистів виключили з турніру ITF у Латвії

У Латвії виступили проти виступу тенісистів навіть як нейтральних атлетів.

Російських та білоруських тенісистів викреслили зі списку учасників одного з найбільших турнірів ITF, що відбудеться у липні в латвійській Лієпаї.

Про це повідомив у Twitter журналіст Яннік Шнайдер.

Причина виключення гравців з Росії та Білорусі не вказана. Журналіст навів у якості підтвердження скріншот зі сторіз в Instagram тенісистки Маріни Мєльнікової.

У листі вказано, що Латвійський тенісний союз не дозволяє брати участі на турнірах, що проходять усередині країни гравцям з росії та Білорусі. Крім того, тенісистку попросили відмовитися онлайн від своєї заявки на участь у турнірі.

Раніше Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів.