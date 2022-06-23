Снігур поступилась у кваліфікації Вімблдону

Снігур програла у другому колі кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (130) поступилась Тімеї Бабош (294) з Угорщини у другому колі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 47 хвилин. Снігур жодного разу не подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та не створила жодного брейкпойнту.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Кваліфікація, Друге коло

22 червня

Тімея Бабош - Дар’я Снігур 6:0, 6:2

Раніше Снігур поступилась у чвертьфіналі турніру у Великій Британії.