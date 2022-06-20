Марченко стартував з перемоги у кваліфікації Вімблдону

Матч тривав 1 годину 48 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (№275 ATP) вдало стартував у кваліфікації Вімблдону.

У першому колі відбору українець здолав Йеспера де Йонга з Нідерландів (№216 ATP).

Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Марченко зробив 4 ейси, припустився однієї подвійної помилки та використав 2 із 4 брейк-пойнти.

У другому колі кваліфікації українець зіграє з переможцем матчу Джейсон Юнг (№263 ATP) - Філіп Місолич (№210 ATP).

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Призовий фонд £16,320,000

Перше коло кваліфікації

20 червня

Ілля Марченко (Україна) - Єспер де Йонг (Нідерланди) 7:5, 0:6, 6:4