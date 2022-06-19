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Кравченко вийшов у фінал кваліфікації турніру у Мілані

Сьогодні 17:54 156 0
Георгій Кравченко вийшов у фінал кваліфікації
Кравченко вийшов у фінал кваліфікації турніру у Мілані
#Георгій Кравченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Георгій Кравченко (437) обіграв італійця Джорджіо Рікка (993) у півфіналі кваліфікації челленджера в Мілані.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 3 з 9 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Кравченко зіграє проти угорця Фабіан Марожан.

Мілан, Італія
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
19 червня

Георгій Кравченко – Джорджіо Рікка 6:4, 6:3

Раніше Кравченко поступився на старті кваліфікації турніру у Лугано.

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