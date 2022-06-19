Кравченко вийшов у фінал кваліфікації турніру у Мілані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Георгій Кравченко (437) обіграв італійця Джорджіо Рікка (993) у півфіналі кваліфікації челленджера в Мілані.
Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 3 з 9 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації Кравченко зіграє проти угорця Фабіан Марожан.
Мілан, Італія
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
19 червня
Георгій Кравченко – Джорджіо Рікка 6:4, 6:3
Раніше Кравченко поступився на старті кваліфікації турніру у Лугано.