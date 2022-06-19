Кравченко вийшов у фінал кваліфікації турніру у Мілані

Георгій Кравченко вийшов у фінал кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Георгій Кравченко (437) обіграв італійця Джорджіо Рікка (993) у півфіналі кваліфікації челленджера в Мілані.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 3 з 9 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Кравченко зіграє проти угорця Фабіан Марожан.

Мілан, Італія

Грунт

Кваліфікація, Півфінал

19 червня

Георгій Кравченко – Джорджіо Рікка 6:4, 6:3

Раніше Кравченко поступився на старті кваліфікації турніру у Лугано.