Цуренко стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні

Матч тривав 1 годину та 12 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації трав'яного турніру WTA в Істборні (Велика Британія).

У півфіналі кваліфікації українка у двох сетах впевнено обіграла Кімберлі Біррелл із Австралії. Матч тривав 1 годину та 12 хвилин.

Цуренко зробила три ейси, припустилася двох подвійних помилок та використала 6 з 11 брейкпойнтів.

У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з переможцем матчу між Хізером Вотсон та Урсулою Радваньською.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Кваліфікація, 1/2 фіналу

18 червня

Леся Цуренко (Україна, 8) - Кімберлі Біррелл (Австралія) 6:3, 6:1