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Цуренко стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні

Сьогодні 18:25 193 0
Матч тривав 1 годину та 12 хвилин
Цуренко стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації трав'яного турніру WTA в Істборні (Велика Британія).

У півфіналі кваліфікації українка у двох сетах впевнено обіграла Кімберлі Біррелл із Австралії. Матч тривав 1 годину та 12 хвилин.

Цуренко зробила три ейси, припустилася двох подвійних помилок та використала 6 з 11 брейкпойнтів.

У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з переможцем матчу між Хізером Вотсон та Урсулою Радваньською.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Кваліфікація, 1/2 фіналу
18 червня

Леся Цуренко (Україна, 8) - Кімберлі Біррелл (Австралія) 6:3, 6:1

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