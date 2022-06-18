Цуренко стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Леся Цуренко успішно стартувала у кваліфікації трав'яного турніру WTA в Істборні (Велика Британія).
У півфіналі кваліфікації українка у двох сетах впевнено обіграла Кімберлі Біррелл із Австралії. Матч тривав 1 годину та 12 хвилин.
Цуренко зробила три ейси, припустилася двох подвійних помилок та використала 6 з 11 брейкпойнтів.
У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з переможцем матчу між Хізером Вотсон та Урсулою Радваньською.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Кваліфікація, 1/2 фіналу
18 червня
Леся Цуренко (Україна, 8) - Кімберлі Біррелл (Австралія) 6:3, 6:1